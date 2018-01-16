هذا هو موعد إصدار رخصة السياقة البيومترية.. وبدأ النظام الوطني للتنقيط!

كشف مدير السندات و الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم حسان بوعلام عن أن أكثر من 11 مليون و 600 الف جواز سفر بيومتري تم استصداره حتى الآن و7 ملايين و 200 الف بطاقة بيومترية وطنية تم تسليمها إلى غاية يوم أمس منها 5 ملايين طلبت عبر الأنترنت.

وقال حسان بوعلام عند نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية أن الانجازات المحققة في مجال تحسين الخدمة العمومية ومن ذلك استصدار جواز السفر البيومتري في ظرف قياسي لا يتجاوز الاسبوع مع تقديم الصورة و البصمات لمرة واحدة فقط وتقديم طلب الحصول على الوثائق عبر الانترنت حتى لجاليتنا بالخارج ضف إلى ذلك ربط الوزارات بالسجل الوطني للحالة المدنية الآلي والشروع في تجسيد مشروع الشباك الالكتروني عبر 57 بلدية نموذجية بالعاصمة على أن تعمم العملية في الثلاثي الاول من السنة الجارية عبر على كل الولايات.

ويتضمن هذا النظام حسب المتحدث إلى ربط البلديات بقاعدة البيانات المركزية توفيرا للوقت والجهد وهو ما سيلغي مطلب إحضار شهادة الميلاد و الاستمارات .

وبخصوص رخصة السياقة البيومترية قال حسان بوعلام أن المشروع الذي يحضر بسواعد كفاءات جزائرية يسير بوتيرة جيدة و يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل إطلاقه في غضون السنة الجارية، تجنبا للوقوع في الأخطاء التقنية مع النظام الوطني للتنقيط أثناء تطبيقه.

وستكون الرخصة البيومترية مربوطة بالنظام الآلي لجهاز الأمن وسيكون تغيير المعطيات في وقت آني بمشاركة عدة قطاعات.