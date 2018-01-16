سوناطراك تعتزم تكرير نفطها الخام في إيطاليا لتقليص فاتورة واردات الوقود

وقّع مجمع سوناطراك، أمس، على عقد تجهيز مع مصفاة نفط إيطالية،حيث سيتم تحويل جزء من النفط الخام الجزائري في إيطاليا إلى وقود.قال الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، اليوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية،

إنه لا يمكن للجزائر الاستمرار في استيراد ما قيمته 2 مليار دولار سنويا من الوقود.

و أوضح أن سوناطراك ستستأجر تجهيزات المصفاة الايطالية داخل نفس المكان،

وذلك للقيام بعمليات تكرير النفط في إيطاليا وهو ما يسمح للمجمع بالحصول على وقود بسعر أقل.

وتم التوقيع على العقد تبعا للمناقصة الدولية التي أطلقتها الشركة النفطية الجزائرية.

من جانب آخر أكد ولد قدور أن سوناطراك يعتزم إطلاق ما لا يقل عن مشروعين في مجال البتروكيمياء.

يُذكر ان الجزائر تقوم بتكرير حوالي 11,5 مليون طن من الوقود سنويا في الوقت الذي يقدر فيه الاستهلاك الذي سجل قفزة كبيرة في السنوات الأخيرةي 15 مليون طن سنويا.