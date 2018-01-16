السلطات النيجيرية تفرج عن عدد كبير من أعضاء بوكو حرام

أطلقت السلطات النيجيرية سراح 244 عضواً سابقاً من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، تم إيقافهم خلال عمليات أمنية نفذها الجيش ضد التنظيم في شمال شرقي نيجيريا.

وأفاد بيان صادر عن الجيش النيجيري، الاثنين، أنه تم إطلاق سراح 244 عضواً بينهم 56 امرأة، و70 طفلاً، جرى إيقافهم خلال عمليات أمنية ضد بوكو حرام، في ولاية بورنو (شمال شرق).

وأوضح البيان، أن المطلق سراحهم "كانوا ينتمون إلى الجماعة، وأعربوا عن ندمهم للانتماء لبوكو حرام، وتخلصوا من الأفكار المتطرفة وانخرطوا في برامج التأهيل والاندماج في المجتمع".

جدير بالذكر، أن آلاف من أعضاء بوكو حرام، سلموا أنفسهم إلى السلطات عقب تنفيذ الجيش النيجيري عمليات عسكرية ناجحة ضد مناطق سيطرة التنظيم خلال الأشهر الأخيرة في شمال شرقي البلاد.

وفي 7 جانفي الجاري، أعلن الجيش النيجيري، أن 950 مقاتلاً من جماعة بوكو حرام المسلحة، سلموا أنفسهم للقوات الأمنية.

وبوكو حرام جماعة نيجيرية مسلحة تأسست في جانفي 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.

ويتمركز نشاط الجماعة، في شمال شرقي البلاد، وتمتد عملياتها إلى مختلف المدن النيجيرية علاوة على دول الجوار.

وفي مارس 2015، أعلنت الجماعة مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).