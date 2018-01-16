شاهد/ وزير التعليم الأمريكي يؤدّي اليمين الدستورية بالقسم على المصحف ..!!

أدّى وزير التعليم الأمريكي ذو الأصول الباكستانية، عاطف قرني، اليمين الدستورية بعد اختياره كوزير للتعليم بولاية فرجينيا.

ووضع الوزير يده على المصحف والقسم عليه أمام حاكم الولاية أمس الإثنين.

يشار إلى أنّ، عاطف قرني يعدّ أول مسلم يتولى منصبا وزاريا في الولاية.

وكان قد عمل معلما للرياضيات بإحدى مدارس الولاية.

القراءة من النهار