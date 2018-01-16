وزير الشؤون الدينية يتلقى مراسلة من ممثلي الجالية اليهودية في جزائر...!!

كشف اليوم، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بأنه تلقى مراسلة من ممثلي الجالية اليهودية في جزائر.

وأوضح محمد عيسى خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بدار الإمام بالعاصمة، في إطار يوم دراسي حول دور المساجد، بأن المراسلة تضمنت مطالب من هذه الجالية بعدم فتح دور عبادة خاصة بهم، كونهم ليسوا في حاجة لها، وليسوا مضطرين لآداء صلاتهم فيها، إضافة إلى أن عددهم ليس بالكبير.

وفي السياق، أكد عيسى بأنه لا توجد أقليات دينية في الجزائر، بل هي جاليات على غرار الجالية الإفريقية المسيحية. مبرزا بأن الدولة تحرص على تخصيص دور للعبادة لهؤلاء الجاليات لضمان حقهم في آداء عباداتهم.