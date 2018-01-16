مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية/ وثائق الحالة المدنية على الأنترنت لكل الجالية

كشف مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية، حسان بوعلام، أنه يمكن لجاليتنا بالخارج الحصول على الوثائق عبر الأنترنت.وعدد حسان بوعلام الإنجازات المحققة في مجال تحسين الخدمة العمومية ومن ذلك استصدار جواز السفر البيومتري في ظرف لا يتجاوز الأسبوع.

مع تقديم الصورة والبصمات لمرة واحدة فقط، ضف إلى ذلك ربط الوزارات بالسجل الوطني للحالة المدنية الآلي.

وأكد حسان بوعلام للقناة الإذاعية الأولى أن ّهدف الحكومة هو وضع الخدمات الالكترونية تحت تصرف المواطن لأقصى حد .

وبخصوص جواز السفر البيومتري، قال ذات المتحدث إنه تم استصدار أكثر من 11 مليون و 600 الف جواز سفر حتى الآن .

و7 ملايين و 200 الف بطاقة بيومترية وطنية تم تسليمها منها 5 ملايين طلبت عبر الأنترنت إلى غاية يوم أمس.

مشيرا الى الشروع في تجسيد مشروع الشباك الإلكتروني عبر 57 بلدية نموذجية بالعاصمة.

وهو ما سيلغي مطلب إحضار شهادة الميلاد و الاستمارات.