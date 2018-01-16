أويحيى يستقبل السفير الأمريكي في ظل الجدل المثار في الساحة السياسية

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، السفير الأمريكي بالجزائر جون ديروشر، الذي قال في تغريدة له على "تويتر" أنه تشرف بلقاء دولة الوزير الأول أحمد أويحي لبحث سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الاستقبال في ظل الجدل المثار في الساحة السياسية حول التعليمة الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة والتي تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير.