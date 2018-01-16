بالفيديو/ نائب مدير العمل التضامني : الدولة لن تتخلى عن الفئات الهشة

قال نائب مدير العمل التضامني حسين عبد الحكيم، أن سياسة الدولة بخصوص التضامن الوطني لا رجعة فيه

لكونها لا تتخلى عن الفئات الهشة.

واضاف حسين عبد الكريم خلال استضافته في حصة قهوة وجرنان اليوم، أن وزارة التضامن تقوم بالتاكفل بكل متطلبات الفئات الهشة في المجتمع

وأكد أن هذا من واجب مؤسسات الدولة.

واشار إلى أن تأطير العمل التضامني يحتاج إلى فاعلين آخرين في الميدان وشركاء من الجمعيات.

وأوضح أن هناك 48 مديرية نشاط اجتماعي وتضامن للولايات بالإضافة إلى 10 مديريات للتضامن منتدبة بعد استحدات الولايات المنتدبة.

وهذا بهدف تقريب الإدارة من المواطن والتكفل بجميع متطلبات الفئة الهشة.