الأفلان يبارك قرار رئيس الجمهورية

تلقى حزب جبهة التحرير الوطني بالكثير من الارتياح، قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بوقف مسار الخوصصة الذي أطلقه الوزير الأول، أحمد أويحيى، في اجتماع الثلاثية الأخير، الذي جمعه بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.

وجاء في بيان وقعه الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس: "يسجل حزب جبهة التحرير الوطني، بارتياح كبير وفخر واعتزاز قرر الرئيس بوتفليقة، الذي يأمر فيه الحكومة بالحفاظ على المؤسسات العمومية وعدم إخضاعها للخوصصة".

وبارك البيان قرار الرئيس وصافا إياه بـ "السيادي والصارم"، مشيرا إلى أن الثلاثية الموازية التي دعا إليها الأمين العام للحزب العتيد، إنما كان الهدف منها هو حث الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على ضرورة "التمسك الثابت بالقطاع العمومي الاستراتيجي، الذي يعد مكسبا للأمة، غير قابل للتصرف".

وأشاد بيان الحزب بقرار الرئيس الذي حمى بموجبه "المكاسب الاجتماعية للعمال والوفاء بالتزامات الدولة لخياراتها الاجتماعية في إطار التضامن والتكامل وتماسك المجتمع"، داعيا بالمناسبة إلى "خلق الديناميكية الاقتصادية المرجوة، ورفع التحديات التي تفرضها متطلبات التنمية".