العثور على جثة الشاب “عادل” في بجاية

عثر اليوم الاثنين، على الشاب “عادل.م” (30 سنة)، جثة هامدة، بالطريق الوطني ببلدية سوق الإثنين وبالضبط بملتقى الطرق – لوطة.وينحدر الضحية الذي من بلدية تيشي ولاية بجاية، عثر عليه مقتولا، بعدما أن مفقودا منذ مساء السبت الماضي.

فيما أرجعت مصالح الدرك الوطني سبب الوفاة هو تعرض الضحية لحادث الدهس.

بينما أكد أحد أقارب أسرة المرحوم متحدثا للنهار أنه لاحظ أثار التعنيف على جثة الضحية.