شاهد بالصور/ الجيش الوطني يضبط صواريخ من نوع S-5KO

أصدرت اليوم وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 15 جانفي 2018، (10) صواريخ من نوع ((S-5KO مضادة للأفراد و العربات خفيفة التدريع. .

وأشار البيان إلى أن هذه العملية الميدانية تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد قوات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وصدّ كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.