القايد صالح يشيد بما يقوم به الجيش و يشدّد على أنّ التصدي سيكون بكل التزام واندفاع وحماسة

قال الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، الاثنين، إنّ الجيش الوطني الشعبي بات قوة حقيقية وسيهزم كل من يكيد للجزائر.

في كلمة برسم اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أكد رئيـس أركـان الجيـش الوطـني الشـعبي، إنّ القوات المسلحة صارت قوة حقيقية يحق للجزائر أن تعتز بها، وتفتخر أيضا بثمار الجهود المضنية والمثابرة التي بُذلت والتي سمحت بنشر الأمن والأمان عبر كافة ربوع الوطن.

وإثر تفقده بعض وحدات كل من القطاع العسكري بالأغواط والقطاع العسكري ببسكرة، أوعز ڤايد صالح: "ذلكم هو يقيننا الصائب، بل، الصادق الذي يملي علينا بهذه المناسبة، ومن على هذا المنبر الميداني، أتوجه بتحية عرفان وتقدير وإكبار لكل هؤلاء الرجال الصناديد الذين يرابطون في الثغور وعلى كافة الحدود الوطنية، بكل همة وشموخ ومثابرة وعزم، يدركون حجم المسؤولية التي يتحملون وزرها ويعون كل الوعي طبيعة، بل، وحساسية المهام الموكلة لهم، يذودون عن حياض الوطن ويتصدون بكل التزام وبكل اندفاع وحماسة".

ونوّه ڤايد صالح: "مثل هذه الزيارات الدورية تُعد عملا ميدانيا بالغ الأهمية، بل وبالغ الضرورة العملية والمهنية، لأنها تمثل حرصا شديدا ما انفكت تبديه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بخصوص مرافقة كافة الجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ جميع البرامج المتتالية والمتكاملة المتعددة المجالات والأهداف والأبعاد".