بالفيديو/ شاهد تصريح الكاتبة الجزائرية نورة طاع الله صاحبة أضخم كتاب في العالم

نورة طاع الله كاتبة وشاعرة جزائرية

متحصلة على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة

رحلتها مع الكتابة بدأت مبكرا جدا وهي في سنواتها الأولى من التعليم الابتدائي تحديدا بسن السابعة

فازت بالمركز الأول عربيا في مسابقة الطباعة حسب الطلب لاول مرة في الوطن العربي التي اطلقتها منصة كتبنا بالقاهرة بروايتها السردية عبادة الجسد.

صاحبة أضخم كتاب معاصر، أسمته "بوّابة النّجاح: فوائد وحكم وأقوال وعبر"

يتكوّن الكتاب، بحسب نورة طاع الله، من 10551 صفحة، ويحتوي على 100000 حكمة ومقولة، وتقول: "استندت فيها إلى الواقع والتجارب والقضايا في عصرنا هذا. وقد قمت بتلخيص واقعة ما أو حدث ما أو قضية ما في شكل جملة جاءت في ثوب حكمة ومقولة. إذ حاولت التطرق إلى جميع جوانب الحياة والكتابة عنها بلغتي وأسلوبي البسيط وبينت الإيجابيات و السلبيات وما وصلنا إليه والورود الضائعة منا والأشواك الحاضرة"