تقرير لموقع العربية.نت ... من هنا عبر سيدنا النبي الموسى مع قومه هربا من الطاغية الفرعون!

نشر موقع "العربية.نت" ، اليوم الإثنين ، صورا لما يفترض أنه مكان عبور بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام هربا من فرعون وجنوده ، في منطقة تبوك السعودية.

و جاء في تقرير "العربية.نت" الذي حمل عنوان :"من هنا سار النبي موسى وقومه هربا من فرعون" ، أن الباحثين أثبتوا أن المكان المسمى "مضرب عصا موسى" ، في تبوك السعودية ، هو الذي عبر منه النبي موسى عليه السلام هرباً من فرعون، وأن النبي موسى عندما ضرب بعصاه انحسر الماء عن البحر، وظهر خليج العقبة، فسلك هذا الطريق الذي شقّ في وسط البحر ، قبل أن يهلك الله فرعون ومن كان معه.

وقال محمد الساعد، وهو مهتم بالآثار سبق له تسليم قطع أثرية من هذا الموقع لهيئة السياحة، أن مضرب عصا موسى هو الاسم القديم للمكان، وأنه تم تغييره منذ فترة إلى "طيب"، وتسجيل الاسم الجديد في اللوحات.

و أوضح الساعد أن مضرب عصا موسى ووجود العيون يرمز لعبور النبي موسى وقومه من هنا، مؤكداً وجود شواهد كثيرة على هذا العبور، منها جبل اللوز، ومغائر شعيب، ومضرب عصا موسى، وغيرها من المواقع والنقوش الأثرية على الجبال والحجر.

يذكر أن وادي مضرب عصا موسى ، يعتبر من بين المناطق التي يشملها مشروع "نيوم" الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، والذي سيكلف السعودية 500 مليار دولار ، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.