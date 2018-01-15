في انتظار تعميم استعمال البطاقة البيومترية .. هل سيتمّ سحب بطاقة التعريف "القديمة"؟

نفى المدير العام المكلف بعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرزاق هني، اليوم الإثنين، أن يتم سحب بطاقات التعريف القديمة من حامليها قبل تعميم بطاقة التعريف البيومترية على جميع المواطنين.

وقال المسؤول ، في تصريح خلال استضافته في برنامج "قهوة وجرنان" على قناة النهار ، إن البطاقة البيومترية توفر العديد من الخدمات باعتبارها “مفتاح الإدارة الإلكترونية”، حسبه، وأضاف المتحدث أنه نظرا لعدم تعميمها في هذه المرحلة، لا يمكن فرض إجبارية التعامل بالبطاقة البيومترية إلى غاية سحب جميع البطاقات الورقية القديمة.

وأكد عبد الرزاق هني أن سحب البطاقة القديمة لن يتم سحبها حتى تنتهي عملية تعميم البطاقة البيومترية على المستوى الوطني.