فيديو/ محمد عيسى: تكلفة الحج قد ترتفع بعد الضريبة الجديدة المضافة من طرف السلطات السعودية

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إنّ تكلفة الحج هذه السنة قد تزيد بمليونين ونصف مليون سنتيم.وأضاف الوزير أن الزيادة المقدرة بمليونين ونصف تأثرت بالضريبة التي فرضتها السعودية هذه السنة والمقدرة بـ5 بالمائة.

مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد أعطى 2000 مكان إضافي للمسنين في القرعة الإضافية.