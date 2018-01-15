مدرب نادي ليستر سيتي : سعر محرز هو 100 مليون أورو ولكن..
حسم “كلود بويال” مدرب نادي “ليستر سيتي” مُستقبل الدولي الجزائري، رياض محرز، مُجددا تمسكه بخدماته الى غاية نهاية الموسم الجاري.
وصرح التقني الفرنسي، عصر اليوم الإثنين قائلا :”محرز يُمكن أن يجلب 100 مليون أورو ولكن سوق التحويلات الصيفي لا الشتوي”.
وأضاف :”الأمور واضحة، محرز باق معنا، لقد تحدثت معه وأنا واثق بأنه إقتنع بوجهة نظري، وآمل أن يواصل عروضه القوية”.
وختم :”رياض مُستمتع معنا، ويظهر روحا معنوية عالية حتى خلال التدريبات بصفة يومية، والحديث عن رحيله مُجرد إشاعات لاأكثر ولاأقل”.
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