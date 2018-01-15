وزارة السكن يكشف عن تاريخ تحديد حصص الولايات من سكنات “LPA”

كشفت وزارة السكن، اليوم عن الإعلان على حصة كل ولاية من برنامج السكنات العمومية المدعمة (LPA) ، قبل نهاية الأسبوع.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها ستقوم خلال هذا الأسبوع بتبليغ حصة كل ولاية من برنامج السكنات العمومية المدعمة (LPA)،

و المقدرة بـ 70 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني ،

وهذا لتسهيل عمل الولاة من أجل التحضير للبدء في عملية إستكمال الإجراءات المتعلقة بتعبئة العقار، حسب الوزارة.

وأشار ذات المصدر إلى أنها على وشك الإنتهاء من النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة السكنات العمومية المدعمة(LPA) ،

والتي سوف تضعها تحت تصرف السلطات المحلية وكل الفاعلين في العملية من أجل الإنطلاق فيها ميدانيا.