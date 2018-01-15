تسليم الفتاة الفارة مع صديقها الجزائري 'جوليانا' إلى ممثل السفارة الألمانية و ستغادر غدا الجزائر

استلم ممثل السفارة الألمانية الفتاة جوليانا بولينا، التي دخلت إلى الجزائر للحاق بصديقها مرشد الذي تم ترحيله من ألمانيا.

حيث تم العثور عليها أمس الأحد في أولاد يعيش البليدة، أين كانت متواجدة رفقة صديقها دريدي مرشد.

وسلمت السلطات القضائية لولاية البليدة، الفتاة إلى ممثل السفارة الألمانية اليوم وهذا بعد استكمال كل الاجراءات اللازمة.ذ

و من المنتظر أن تعود الفتاة إلى ألمانيا غدا صباحا من مطار هواري بومدين.