بالفيديو/ هكذا كانت نهاية المسلسل العاطفي بين جوليانا الألمانيا والشاب الجزائري

ذكرت صحف ألمانية على لسان والد الفتاة “نوربرت” الذي يعيش منفصلا عن زوجته، أن ابنته غادرت ألمانيا برا، موضحا أن حياة ابنته تغيرت، أواخر شهر ماي من سنة 2016، عندما قررت أن ترتدي الحجاب وتعتنق الإسلام، الأمر الذي جعله يتصل بسلطة رعاية الأطفال واليافعين للاهتمام بها؛ وعندما عادت “يوليان” إلى منزل والدها في مارس 2017، عرضت عليه صورة فتى قالت إنها لشاب اسمه “مرشد”، وهو طالب لجوء جزائري وصل إلى ألمانيا في سبتمبر2013، وقدم نفسه على أنه قاصر، ورُفض طلب لجوئه في ماي 2015؛ وفي أكتوبر 2017 تم ترحيله إلى الجزائر، أين قررت اللحاق به بمسقط رأسه في البليدة