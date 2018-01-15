يمكنكم الآن تأكيد تسجيلكم في امتحان البكالوريا (BAC)..عبر الرابط التالي

يفتتح اليوم الاثنين الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات ، وذلك للسماح للمترشحين بتأكيد تسجيلاتهم و تدارك الأخطاء المحتملة في ملفاتهم .

و في هذا الصدد ، أكد المدير الفرعي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات جابر زواوي أن عدم الاهتمام بتصحيح الأخطاء الواردة في الاسم أو العمر تكون نتائجه وخيمة على المترشح.

و قال جابر زواوي، في تصريح للإذاعة الوطنية إن "الهدف المرجو من هذه العملية هو الوصول إلى تسجيل كل المترشحين دون استثناء و تدارك بعض من تكون ملفاتهم غير كاملة أو لم يتبعوا القنوات الصحيحة لوصول هاته الملفات إلى الديوان أو فروعه و بالتالي إستدراك الأخطاء التي تكون قد وقعت في ملفات المترشحين" ، و أفاد المتحدث أن العملية قد تعرف تمديدا لمدة أسبوع .

ويمكن للتلاميذ المترشحين للامتحانات الرسمية الخاصة بالنسبة الدراسية 2017/2018 تأكيد تسجيلهم عبر الروابط التالية:

امتحان شهادة التعليم الابتدائي: http://cinq.onec.dz

امتحان شهادة التعليم المتوسط: http://bem.onec.dz

امتحان شهادة البكالوريا: http://bac.onec.dz