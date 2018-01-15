إلى أي وصل ملف صيغة السكن الترقوي المدعم LPA..؟..التفاصيل

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة ، اليوم الإثنين ، أنها ستشرع خلال هذا الأسبوع في تبليغ الولاة بحصص كل ولاية من سكنات برنامج السكن الترقوي المدعم (LPA)، و المقدرة بـ 70 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني .

وجاء في بيان للوزارة ، أنه سيتسنى للولاة بعد معرفة حصص الولايات من البرنامج السكني المذكور ، الانطلاق في عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتعبئة العقار المخصص لإنجاز هذه السكنات.

وأكدت الوزارة أن مصالحها على وشك الإنتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)، موضحة أن هذه النصوص ستكون تحت تصرف السلطات المحلية و كل الفاعلين في العملية من أجل الإنطلاق فيها ميدانيا.