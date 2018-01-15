عودة الأجواء الشتوية بداية من هذا السبت

عودة الأجواء الشتوية بداية من هذا السبت

نتوقع بحول الله أن يصل اضطراب جوي نشيط قطبي المنشأ على المناطق الشمالية ابتداء من السبت القادم ان شاء الله , سوف يكون متبوع بهواء شديد البرودة و ثلوج كثيفة و أمطار معتبرة و ريــاح قوية .

و هدا راجع لتمركز العناصر الجوية في صالحنا خاصة مع تراجع الأزروي و امتداده عموديا مما يسبب في انفصال كتلة قطبية من القطب الشمالية نحو غرب أوروبا ثم نحو المناطق الشمالية ان شاء الله , و حسب التوقعات الحالية فان الاضطراب القادم سيخص بدرجة أولى المناطق الوسطى و الشرقية و الوسط الغربي , و بأقل حدة الغربية و ربما شمال الصحراء أيضا بحول الله.

القراءة من طقس الجزائر

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