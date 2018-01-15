عودة الأجواء الشتوية بداية من هذا السبت

نتوقع بحول الله أن يصل اضطراب جوي نشيط قطبي المنشأ على المناطق الشمالية ابتداء من السبت القادم ان شاء الله , سوف يكون متبوع بهواء شديد البرودة و ثلوج كثيفة و أمطار معتبرة و ريــاح قوية .

و هدا راجع لتمركز العناصر الجوية في صالحنا خاصة مع تراجع الأزروي و امتداده عموديا مما يسبب في انفصال كتلة قطبية من القطب الشمالية نحو غرب أوروبا ثم نحو المناطق الشمالية ان شاء الله , و حسب التوقعات الحالية فان الاضطراب القادم سيخص بدرجة أولى المناطق الوسطى و الشرقية و الوسط الغربي , و بأقل حدة الغربية و ربما شمال الصحراء أيضا بحول الله.