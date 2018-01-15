بالفيديو: رخصة السياقة والبطاقة والرمادية “البيومترية” ستكونان جاهزتين خلال هذه السنة

أعلن المدير العام بوزارة الداخلية، عبد الرزاق هني، أنّ رخصة السياقة البيومترية والبطاقة الرمادية ستكونان جاهزتين بداية من السداسي الأول لسنة 2018.

وأن وزارة الداخلية تقوم بعمل مكثف بالتنسيق مع العديد من القطاعات على غرار قطاع النقل.

فيما اعتبر تأخر الحكومة في إصدار البطاقتين المذكورتين سلفا، راجع إلى أن الملف معقد.

كما أن إطارات الوزارة المعنية تعمل 7/7 لميلاد رخصة السياقة وبطاقة رمادية بيومترية.

وأوضح المتحدث، أنّ البطاقتين ستكون مماثلة لبطاقة التعريف البيومترية.