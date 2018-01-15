شقيق أحد الحراقة : أخي كان يقول أنّه ليس له مستقبل في هذا البلد .. لهذا إختار الحرقة كحلّ وحيد

أكد شقيق أحد الحراڤة المفقودين بعرض البحر،أن أصدقاء أخاه ممن وفقوا في الحرڤة،كانوا يرسلون له صور تظهر الحياة المريحة،عبر الفايسبوك.

خلال اتصال هاتفي مع شقيق الحراڤ أكد الأخير للنهار، الفايسبوك والصور التي كات تصله هي السبب في اقدامه على الهجرة.

وأضاف المتحدث،أنه بعد عدة محاولات من شقيقه للانخراط في الجيش والتي قوبلت جميعها بالرفض،قرر بعدها شق البحر بطريقة غير شرعية.

كما أشار شقيق الحراڤ أن أخاه صاحب 19 سنة هو من بين 9 حراڤة المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كانوا على متنه.

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