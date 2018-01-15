اليوم .. جلسة النطق بالحكم على الفتاة الشجاعة عهد التميمي

من المرتقب أن تصدر محكمة الاحتلال الاسرائلية، اليوم الاثنين قرارها بشأن الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، التي تم اعتقالها قبل شهر بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلو القدس.

و اعتقلت التميمي ( 17 عاما) قد قبل 25 يوما، بعد أن وجهت إليها تهمة ضرب جنديين إسرائيليين، في قريتها مع ابنة عمها نور، التي أفرج عنها في وقت سابق بكفالة مالية، كما اعتقلت والدتها قبل 24 يوما.

وأثار اعتقال التميمي غضبا فلسطينيا وعربيا وعالميا، وسلط الضوء على انتهاكات الجيش الإسرائيلي لحقوق الأطفال، وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن لسنوات عدة.

ويذكر أن عهد ونور قد ظهرتا في ديسمبر الماضي في شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهما تدفعان وتضربان جنديين إسرائيليين كانا في فناء منزلهما الواقع بالضفة الغربية.