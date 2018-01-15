البطاقة الوطنية “الخضراء لن تُسحب إلى غاية حتي يتم تعميم البطاقة البيومترية

أكد المدير العام المكلف بعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرزاق هني، أنه لا يمكن السحب بطاقة التعريف “الخضراء”.

وقال المدير لبرنامج “قهوة وجورنال” اليوم الإثنين، أن البطاقة البيومترية لديها الكثير من الخدمات، باعتبارها “مفتاح الإدارة الإلكترونية”.

ونظرا لعدم تعميمها في هذه المرحلة، فلا يمكن التعامل بتقنية البطاقة البيومترية مبدئيا إلى غاية القضاء على البطاقة الخضراء مستقبلا.

مشيرا إلى أنه لن يتم سحب البطاقة الخضراء -حسب هني- إلى غاية إتمام عملية تعميم البطاقة الوطنية البيومترية.

وحسب المسؤول فإن تماطل المواطنين في استلام بطاقاتهم البيومترية، رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال ارسال الرسائل القصيرة” SMS”.

صعب من مأمورية وزارة الداخلية في عملية تعميم البطاقة البيومترية.

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