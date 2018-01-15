ترامب: لست عنصريا و مستعد لاتفاق يحمي المهاجرين

بعد الجدل الذي آثارته تصريحاته المتعلقة بوصف بلدان إفريقية بـ "الدول القذرة"، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كونه عنصريا، بحسب ما افادت بها وسائل إعلامية.

وكانت تقارير قد أفادت الأسبوع الماضي أن ترامب استخدم لفظ "حثالة"، خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي مع مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول إصلاح قوانين الهجرة.

وقال ترامب، أمس الأحد، ردا على سؤال من أحد الصحفيين: "أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري يمكن أن تقابله على الإطلاق".

وتعد تلك هي المرة الأولى، التي يرد فيها ترامب مباشرة على اتهامات له بالعنصرية.

ويذكر أن منظمة الاتحاد الأفريقي التي تمثل الدول الأفريقية، طالبت الرئيس الأمريكي بالاعتذار، عن التصريحات المنسوبة إليه، معربة عن "صدمتها وفزعها وغضبها" إزاء ما قاله.