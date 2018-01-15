الجيش الوطني الشعبي يقضي على 3 إرهابيين خطيرين ببومرداس

قضت قوات الجيش الوطني الشعبي مساء أمس على 3 إرهابيين خطيرين في بومرداس، وهذا إثر نصب كمين قرب بلدية بن شود دائرة دلس.

بيان لوزارة الدفاع الوطني أوضح أن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، وكان من بين الإرهابيين المقضي عليهم المجرم "م. شعبان" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.

وأضاف البيان أن العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وستة مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

ومضى بيان وزارة الدفاع الوطني بالقول إن هذه العملية تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول الإرهابيين والقضاء عليهم أينما وُجدوا عبر مختلف أرجاء الوطن.