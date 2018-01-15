فيديو/ السكن الترقوي المدعم أحدث طوارئ في البلديات بسبب والتسجيل مؤجل

الأميار» يؤكدون ل النهار بأنهم لم يتلقوا أية تعليمات كتابية لاستقبال الملفاتمنح «الأميار» الحرية في استقبال الملفات وتحيين القديمة منهاشهدت أغلب بلديات العاصمة، أمس، مباشرة بعد فتح أبوابها إنزالا كبيرا للمواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، والذين تنقلوا من أجل إيداع ملفاتهم للحصول على مساكن صيغة الترقوي المدعم LPA، في حين رفضت البلديات استقبال المواطنين مؤكدة بأن التسجيلات لم تنطلق بعد وأنها لم تتلق أية تعليمات في هذا الخصوص.كشفت الجولة الاستطلاعية التي قادت «النهار»، أمس، إلى عدد من بلديات العاصمة، عن إقبال كبير من طرف المواطنين من أجل الاستفسار عن طريقة التسجيل من أجل إيداع ملفات الحصول على مسكن بصيغة .LPA

ووقفت النهار بكل من بلديات باب الوادي والجزائر الوسطى والمرادية على توافد المواطنين، خاصة منهم أرباب العائلات، فيما عرفت شبابيك الحالة المدنية طوابير طويلة لاستخراج شهادات الميلاد وشهادات الإقامة وشهادات العائلية ومختلف الوثائق من أجل إيداعها في ملف الحصول على مسكن الترقوي المدعم.

وأكد بعض رؤساء البلديات لـ النهار بأنهم لم يتلقوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر أية تعليمة كتابية من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة لفتح باب التسجيل أمام المواطنين، موضحين بأن المصالح البلدية جاهزة لاستقبال الملفات.

من جهة أخرى، كشفت مصادر موثوقة لـ النهار، أن وزارة السكن والعمران والمدينة ستمنح لرؤساء المجالس الشعبية البلدية كل الصلاحيات فيما يخص استقبال ملفات طالبي صيغة السكن الترقوي المدعم، باعتبارهم أدرى باحتياجات منتخبيهم، حيث سيتم فتح شبابيك خاصة لاستقبال الملفات مع إمكانية تحيين الملفات القديمة التي تم إيداعها من قبل مواطني كل بلدية.

بالمقابل، قالت مصادر النهار إن عملية التسجيل في الصيغة الجديدة التي أطلقتها وزارة السكن تبقى مؤجلة في الوقت الراهن في الكثير من بلديات الوطن، حتى يتم الانتهاء من تجهيز المصالح المعينة باستقبال ملفات المواطنين في أحسن الظروف وكذا دراستها ومعالجتها بشكل يسمح بتمكين كل مستحق للسكن من الحصول عليه.