رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يستقبل الوزير الأول المالي سوميلو بوباي
استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين.
و جرى اللقاء بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى و وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
و كان الوزير الأول المالي قد أشاد أمس السبت خلال لقاء صحفي نشطه مع أويحيى باستعداد الجزائر للبقاء الى جانب مالي من أجل اقرار السلم و الاستقرار في هذا البلد, مؤكدا أن الجزائر "تلعب دورا هاما و أساسيا فيما يخص السلم والاستقرار والامن في مالي وفي المنطقة".
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