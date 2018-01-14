بالفيديو : إضطراب جوي مرتقب على ولايات غرب الوطن خلال 24 ساعة المقبلة

ستعرف الولايات الغربية للوطن إضطرابا جويا وأجواء غير مستقرة مرفوقة بأمطار خلال 24 ساعة المقبلة.

وقالت المكلفة بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية”هوارية بن رقطة”، أن هناك انخفاض في الضغط الجوي متمركز في أقصى الشمال الغربي للوطن.

في حين تتنقل هذه الأجواء تدريجيا إلى المناطق الغربية الجنوبية على غرار بشار و تندوف مصحوبة برياح بنسبة 40كم /سا.

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