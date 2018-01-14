عائلة بودربالة تطالب السّلطات الجزائرية لنقل جثة إبنها إلى الجزائر

اتهمت عائلة الحراق المتوفي بسجن أرخيدونيا، القنصل الجزائري بإسبانيا التواطؤ مع السلطات المحلية هناك، حول قضية مقتل إبنهم.وقال أخ الضحية اليوم في تصريح لتلفزيون “النهار” ، إن القنصل مارَس عليهم العديد من الضغوطات،من أجل الإمضاء على محضر يقول بأن إبنهم انتحر ولم يُقتل من قبل الأمن الاسباني،من أجل تسليم جثته، وتسهيل عملية نقلها الى الجزائر.

وأشار ذات المتحدث إلى أن القنصل الجزائري طالب بتغيير المحامي الحالي واستبداله بمحام أخر هو من إقترح إسمه.