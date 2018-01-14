حالة طوارئ بالبلديات بسبب التسجيل في صيغة “LPA”

تعرف بلديات الوطن حركية مسبقة في الأيام الأخيرة بسبب صيغة الترقوي المدعم “LPA”، غير أن البلديات في خبر كان.وأكد العديد من رؤساء البلديات في حديث لـ”النهار أونلاين”، أن صيغة الترقوي العمومي أحدثت حالة طوارئ بالبلديات.

بسبب الإستفسار خاصة اليوم الأحد بعد أن تم الإعلان عن الشروع في التسجيل بهذه الصيغة اليوم.

غير أن مصالح البلدية لم تتلق أي تعليمات بهذا الشأن حسب العديد من الأميار.

وأشاروا إلى أن الوزارة لم تبعث بأي تعليمات من أجل الشروع في التسجيلات بالرغم من الطوابير والفوضى التي شهدتها اليوم البلديات.

وهو ما لقي تذمرا من طرف المواطنين الذي أكدوا أنهم إنتظروا طويلا من أجل التسجيل في هذه الصيغة.

خاصة بعدما تم طي ملف عدل والتساهمي الإجتماعي.