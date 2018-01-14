إضطراب جوي مرتقب غرب الوطن...وسرعة الرياح ستصل إلى 40 كم/سا

ستعرف الولايات الغربية للوطن إضطرابا جويا تتخلله أجواء غير مستقرة مرفوقة بأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة ، حسب ما أفادت مصالح الأرصاد الجوية.

و أكدت المكلفة بالإعلام لدى الديوان الوطني الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، في تصريح للنهار ، تسجيل انخفاض في الضغط الجوي يتمركز في أقصى الشمال الغربي للوطن.

وأضافت المتحدثة أنه يتوقع أن ينتقل الاضطراب الجوي بالتدريج إلى المناطق الغربية الجنوبية على غرار بشار و تندوف ، حيث سيكون مصحوبا برياح ستصل سرعتها إلى 40كم /سا.