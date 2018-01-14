أبو تريكة: “أستغرب عدم التعاقد مع محرز لحد الآن”

أبدى نجم الكرة المصرية سابقا، محمد أبو تريكة، استغرابه من عدم تعاقد كبار الأندية الأوربية، مع الدولي الجزائري رياض محرز.

وصرح محمد أبو تريكة في هذا الخصوص لقناة “بيين سبورت”: “محرز يملك فرديات كبيرة، ويقدم حلول مهمة لزملائه في الفريق”.

وأضاف: “أنا مستغرب جدا، كيف أن الأندية التي تنافس على دوري الأبطال، لم تفاوض بجدية لحد الآن للتعاقد مع محرز”.

وبخصوص انتقاله لنادي ليفربول صرح: “لاعب مثل محرز الذي يملك كل هذه المواصفات، أتمنى أن أراه في ناد كبير كليفربول”.

وجاء هذا التصريح من النجم المصري، على الدولي الجزائري رياض محرز، نظير أدائه الكبير في مباراة أمس أمام نادي تشيلسي.