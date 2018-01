بالفيديو: نجم البريمرليغ يكشف تفاصيل جديدة في صفقة انتقال رياض محرز لهذا العملاق

في حوار صحفي تحدث أسطورة الكرة الانجليزية عن صفقة انتقال رياض محرز لليفربول الانجليزي .

و كشف ألان شيرر أن ليفربول لا يرغب في التعاقد مع الدولي الجزائري أو توماس ليمار لاعب موناكو في الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض كوتينهو الراحل لبرشلونة .

و أوضح شيرر أن ادارة الرادز ستتريث قبل التوقيع مع بديل البرازيلي .

و أكد شيرر أن ليفربول يسعى الان لجلب الغيني نابي كايتا في الميركاتو الحالي و ليس الصيف القادم بعد أن حسم الصفقة قبل أشهر .

Thomas Lemar and Riyad Mahrez have been linked with moves to Anfield.



How does @alanshearer see Liverpool go about replacing Philippe Coutinho? pic.twitter.com/8hn2zUGJtX