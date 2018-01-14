 انطلاق عملية تسجيل LPA في العاصمة

انطلاق عملية تسجيل LPA في العاصمة

انطلاق عملية تسجيل LPA في العاصمة

تنطلق عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي المدعمLPA ،اليوم الأحد، عبر كامل بلديات العاصمة .

و ينجز هذا النمط من السكن من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية و شروط مالية محددة مسبقا.

وتوجه صيغة ال LPA إلى طالبي السكن المؤهلين قانونا للاستفادة من إعانة الدولة و تخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية ، قرض ميسر عند الاقتضاء و إعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.

والمعنيون بهذا السكن هم الأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي لم يسبق لهم وأن استفادوا من إعانة الدولة في إطار شراء ، بناء أو تهيئة مسكن وهي الشروط التي تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.

وتحدد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم كمايلي:

- 700 ألف دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

- 400 ألف دج عندما يتجاوز الدخل أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي ستة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

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