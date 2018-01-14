رسمياً : هذا هو موعد إنطـلاق تسجيلات الـ LPA عبر بلديات العاصمة

يوجه السكن الترقوي المدعم إلى طالبي السكن المؤهلين قانونا للاستفادة من إعانة الدولة و يخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية ، قرض ميسر عند الاقتضاء و إعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.

و ستنطلق هذا الأحد عبر بلديات العاصمة عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي المدعم

والمعنيون بهذا السكن هم الأسر التي لايتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي لم يسبق لهم وأن استفادوا من إعانة الدولة في إطار شراء ، بناء أو تهيئة مسكن وهي الشروط التي تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.

وتحدد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم كمايلي:

· 700.000 دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة (01) الأجر الوطني الأدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

· 400.000 دج عندما يتجاوز الدخل (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.