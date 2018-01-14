بالتفاصيل: تساقط الامطار غزير هذه الظهيرة في هذه المناطق

حسب مصادر وثيقة لفي بلادي أكدت وقوع اضطراب جوي جديد سريع النشاط يكون متبوعا بأمطار رعدية مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة، مقابل استمرار الأجواء المتذبذبة بين الصحو والغيوم الكثيفة

حيث ستسقط بعض الامطار هذه الظهيرة بكل من العاصمة تيبازة الشلف بومرداس

الامطار سوف تشتد ليلا وصبيحة الغد على كل من

تلمسان شمال النعامة عين تموشنت سيدي بلعباس معسكر وهران غليزان سعيدة عين الدفلى الشلف مستغانم ربما كذلك تيسمسيلت وتيارت

تساقط الثلوج منتظر 1000/900 متر بكل من تلمسان شمال النعامة سيدي بلعباس

1300+/1400 متر