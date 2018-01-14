دراسة: الإسلام سيصبح الديانة الثانية في أمريكا

أظهرت دراسة أجراها المركز الأمريكي PEW تزايدا واضحا في نموعدد المسلمين في أمريكا.

وتوقّعت الدّراسة أنّ العقدين المقبلين قد يشهدان تحوّل الإسلام إلى ثاني أكبر دين في الولايات المتحدة .

و جمع مركز أبحاث بيانات تعود لأعوام 2007 و2011 و2017 لتعداد السكان. في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبب هذا النّمو يكمن في الهجرة، فقد أظهرت بحوث PEW رقما قياسيّا للمهاجرين المسلمين إلى أمريكاعام 2016.

فحالياً ثلاثة أرباع المسلمين في الولايات المتحدة هم مهاجرون أو أبناء مهاجرين. أما العامل الآخرالمؤثر في ارتفاع عدد المسلمين فيتمثل في أنّ السكان المسلمين أصغرسنا، ما يعني أنّ معدل خصوبة لديهم أعلى.

لكن بالرّغم من ازدياد عدد السكّان المسلمين في أمريكا خلال العقود القليلة القادمة.

فإنّهم سيظلّون يمثلون جزءا صغيرا من إجمالي سكان أمريكا.

بالإضافة إلى أنّ، التحولات في مجموعات أخرى سيكون لها تأثير كبيرعلى تركيبة البلاد.