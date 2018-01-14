تعرف على أسعار سكنات LPA بالأرقام

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار،اليوم الأحد،أن كل من له وصل إيداع ملف في عدل سيستفيد من سكنه.وخلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، قال أنه سيتم توزيع 187 ألف مسكن بعد تهيئتها بـ55 مليار دينار.

وعن سكنات LPA فقد قدم الوزير أسعار السكنات بالأرقام:

سعر الشقة LPA صنف F2 يقدر بـ250 مليون سنتيم.

سعر شقة LPA صنف F3 يقدر بـ 350 مليون سنتيم.

سعر شقة LPA صنف F4 يقدر بـ 440 مليون سنتيم.

سعر الشقة LPA في الجنوب والهضاب سيكون أقل من الشمال.

إعانة واحدة للدولة تقدر بـ 70 مليون سنتيم لكل المسجلين دون استثناء.

يمكن تكوين ملف تعاون عائلي لدفع مستحقات شقة LPA.