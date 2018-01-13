هلع و خوف وسط سكان مدينة عنابة إثر إنهيار أجزاء من إحدى العمارات

أثار إنهيار أجزاء من إحدى العمارات بالمدينة القديمة وسط بولاية عنابة هلعا هلعا وسط السكان الذين يقطنون فيها وبالعمارات المجاورة بالحي.حيث طالب السكان في العديد من المرات السلطات المحلية التدخل لترحيل قاطنيها،خاصة أن أغلب بنايات الحي الشعبي مهددة بالانهيار، كونها تعود الحقبة الاستعمارية،

ولحسن الحظ لم يتم تسجيل ضحايا أو إصابات وسط السكان.