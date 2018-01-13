إضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ببعض أحياء في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر في بيان لها، عن اضطراب في التزويد بالمياه الشروب على أحياء بالجزائر العاصمة.وسيمس هذا الإضطراب: شارع كريم بلقاسم، الإخوة بليلي، يحي فرادي، عين زبوجا، وشارع روبيرتسو ببلدية الجزائر الوسطى، حسب المصدر.وأضافت الشركة في بيانها أن عملية التزود بالماءستعرف انقطاعا نظرا لبعض الأشغال المتعلقة بتصليح قناة رئيسية للتزود بالمياه.

وأوضحت الشركة أيضا، أنها خصصت فريقا بكامله لإصلاح الخلل في أقرب الآجال.