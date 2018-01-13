ميناء الجزائر: زعلان يدعو إلى تسريع وتيرة أشغال تهيئة محطة الحاويات

شدّد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، عصر السبت، على وجوب تعجيل إنجاز محطة الحاويات، وحرص زعلان على تشديد اللهجة في حضور مسؤولي المؤسسات المعنية.

لدى معاينته لأشغال تهيئة محطة الحاويات لميناء الجزائر العاصمة، طالب زعلان بالتنسيق بين مؤسسة ميناء الجزائر العالمي وكل مؤسسات الإنجاز الأخرى للعمل معا على رفع العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال.

وجاء في بيان للوزارة، أنّ "زعلان نادى بتسريع وتيرة الأشغال حتى يتم استغلال هذه المحطة في أقرب الآجال"، كما عاين الوزير أشغال إنجاز المحطة البحرية للمسافرين بميناء الجزائري، حيث أكد وبحزم على"ضرورة تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية والبشرية والعمل بنظام الدوام (3/8) لكي يتم تسليم المشروع كاملا وبجميع مرافقه في موعده التعاقدي".