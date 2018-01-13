أعلن، اليوم السبت، عن توفير ألف منصب شغل للشباب بحر الأسبوع القادم.

في لقاء صحفي نشّطه "علي بلخيري" محافظ صالون "التشغيل والتكوين"، أشار الأخير إلى أنّ الألف منصب شغل ستكون متاحة عبر عروض نوعية تشمل 6 قطاعات هي: الإعلام الآلي، علم الطيران، البناء، الأشغال العمومية، الري والخدمات.

وقال بلخيري إنّ المؤسسات والهيئات المشاركة في صالون التوظيف والتكوين المتواصل المقرر اعتباراً من 25 جانفي الجاري بقصر المعارض في الصنوبر البحري، ستهتم بطالبي الشغل والأشخاص الذين يأملون في إنشاء مؤسساتهم الخاصة وإلى الطلبة الباحثين عن تربصات، فضلا عن الطلبة وأصحاب الشهادات الذين يرغبون في تعزيز كفاءاتهم ومعرفتهم من خلال دورات تكوينية إضافية.

وأوضح المسؤول نفسه أنّ هذه التظاهرة تهدف إلى إقامة "حوار مباشر من خلال مقابلات التوظيف والاتصالات حول عروض التكوين مضيفا أن "أسعارا مغرية" مقررة لفائدة الأشخاص الراغبين في التكون الذين يسجلون أنفسهم خلال الصالون.

و فيما يتعلق بالمقاولاتية، أضاف بلخيري أنّ هذا الصالون سيكون موعدا للالتقاء بين ممثلي الهيئات العمومية للشغل لا سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الشباب حاملي مشاريع.

وستسمح هذه اللقاءات أيضا لهؤلاء الشباب بالاستفادة من المعلومات والتوجيهات حول الإجراءات والتدابير المرتبطة بتمويل مشاريع النشاطات واستحداث مؤسسة مصغرة.

من جهة أخرى، سيخصّص فضاء لعقد ندوات موضوعاتية وورشات للتوجيه والإعلام من تنشيط مهنيين و خبراء في مجال التشغيل حول مختلف التدابير المرتبطة لاسيما إعداد السير الذاتية وتحضير مقابلات عمل وإعداد حصيلة للكفاءات.