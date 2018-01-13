شرطة كندا تحقق في هجوم مرعب على فتاة مسلمة

تحقق شرطة مدينة تورونتو الكندية في إقدام شخص مجهول على قطع حجاب فتاة تبلغ العمر 11 عاماً وهي ذاهبة إلى مدرستها، الجمعة، مما زاد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الهجمات على المسلمين، كما نقل موقع قناة "يورونيوز عربي".

وقالت متحدثة باسم شرطة المدينة، إن المهاجم قطع في محاولتين خلال عشر دقائق حجاب الفتاة باستخدام مقص خلال سيرها مع شقيقها إلى مدرستها.

وقالت خولة نعمان الطالبة بالصف السادس للصحفيين في مدرستها: "شعرت باضطراب وخوف ورعب".

وأضافت خولة في مؤتمر صحفي في مدرسة بولين جونسون: "صرخت وفر الرجل. وتبعنا حشد من الناس حتى نكون في أمان. لكنه عاد ثانية وأقدم على قطع حجابي مجدداً".

ووجهت خولة رسالة إلى المعتدي قالت فيها: "ما فعلته خاطئ، خاصة أنني طفلة". وقالت إنها الآن "تخاف كثيراً" عندما تمشي إلى المدرسة.