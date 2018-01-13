زطشي أقام الدُنيا ولم يُقعدها في المغرب!!

لم يتقبل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عدم قبول “الكاف” لملف ترشح، بشير ولد زميرلي لمكتبها التنفيذي.

وحسب الأصداء الواردة من المغرب، فإن الرجل الأول في “الفاف” أقام الدنيا ولم يُقعدها، أمام أنظار جميع مسؤولي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقام الرئيس السابق لبارادو بإتهام “الكاف” بظلم الجزائر والسعي لحرمانها من الحصول على مناصب حساسة، وأكد بأنه سيطعن في القرار.

ونُشير بأن موقف “الفاف” ضعيف، لأن المُتعارف عليه هو أن جميع الهيئات الرياضية تعتمد على تاريخ إستقبال الملفات لاتاريخ إرسالها.