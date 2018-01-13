اضطراب جوي نشيط سيخص المناطق الوسطى و الغربية

نتوقع بحول الله مرور اضطراب جوي بداية من اواخر مساء اليوم سوف يخص بالبداية المناطق الساحلية الغربية على ولايات:

تلمسان سيدي بلعباس وهران عين تموشنت معسكر مستغانم غليزان شلف , ثم من غدا العاصمة , تيبازة , عين دفلى , بومرداس , تيسيملت , تيارت , النعامة , شمال البيض , شمال الأغواط , الجلفة ان شاء الله.

ثم يخص الشرقية من ليلة الأحد او الاثنين ببعض الزخات المطرية الخفيفة فقط.

الاضطراب سوف يكون متبوع بهواء بارد خاصة الوسطى و الغربية و بأقل حدة الشرقية منها و بعض الثلوج متوقعة بداية من ليلة الأحد الى الاثنين اضافة الى صبيحة الاثنين على المرتفعات الوسطى و الغربية خاصة بداية من المرتفعات التي يتعدى علوعا 1200/1400 متر كالبيض , النعامة , جنوب تلمسان , النعامة , المداد , الشريعة , الونشريس , جرجرة.

و يستمر هدا الاضطراب الى غاية الاثنين مساءا ان شاء الله ثم تتحسن الأجواء من جديد بحول الله.