“لوهافر” يتيم من دون فرحات

إفتتح “لوهافر” مرحلة الإياب من الليغ 2 بتعادل خارج الديار أمام “أوكسير” المتواضع، في غياب الدولي الجزائري، زين الدين فرحات.

وإتفقت وسائل الإعلام الفرنسية ومُحبوا “الهاك” بأن فريقهم “يتيم” دون خدمات الجناح الطائر الذي يُعتبر مصدر الخطر الاول في التشكيلة.

ولم يُشارك إبن برج منايل بسبب العقوبة الآلية المفروضة عليه، لتراكم البطاقات الصفراء، مما حرمه من تقديم الدعم لزملائه كالعادة.

يُذكر بأن نجم إتحاد العاصمة السابق، هو أفضل ممرر حاسم في القسم الثاني الفرنسي حاليا بمُساهمته في 11 هدفا كاملا.